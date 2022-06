Mika and the Witch's Mountain: echi dello Studio Ghibli nell'avventura Indie

Per i giocatori che hanno nostalgia della magia di Kiki Consegne a Domicilio, arriva un Indie che sembra trarre ispirazione dalla pellicola dello Studio Ghibli.

Nel corso del Wholesome Games, arriva infatti l'annuncio di Mika and the Witch's Mountain, un'avventura che pone i giocatori nei panni di una giovane apprendista strega. Per completare il proprio praticantato, quest'ultima deve prestare temporaneamente servizio ai piedi di una montagna. In un'area urbana in riva al mare, la piccola Mika si guadagnerà il favore degli abitanti effettuando per loro importanti consegne grazie alla sua scopa volante.

Ancora privo di una precisa data di uscita, Mika and the Witch's Mountain è atteso su PC, con debutto via Steam. La finestra di lancio è per il momento fissata per il primi mesi del 2023.