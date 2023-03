Mika and the Witch's Mountain o Kiki Consegne A Domicilio? Ecco il nuovo trailer

Presentato all'E3 dello scorso anno, il primo trailer di Mika and the Witch's Mountain aveva immediatamente catturato l'interesse dei videogiocatori amanti dello Studio Ghibli.

Tornato ora a mostrarsi tra i giochi protagonisti del Future Games Show: Spring Showcase, il variopinto Indie conferma le sue fonti d'ispirazione primarie. Nel raccontare la storia di una giovane strega che decide di dedicarsi alla consegna di pacchi a bordo della sua scopa volante, Mika and the Witch's Mountain non cela l'amore del team per Kiki: Consegne A Domicilio. Lo spunto che darà il via all'avventura videoludica è infatti il medesimo adottato da Hayao Miyazaki nel film firmato Studio Ghibli.

Con colori sgargianti e forme morbide, l'Indie è tornato a mostrarsi in azione con il trailer che potete trovare in apertura a questa news. Il filmato trasmesso durante il Future Games Show ha inoltre portato con sé una gradita sorpresa. Originariamente annunciato esclusivamente in versione PC, Mika and the Witch's Mountain sarà invece protagonista di un esordio multipiattaforma, che porterà il gioco anche su Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X|S, PlayStation 5 e Nintendo Switch.



Per il momento, gli sviluppatori Chibig non hanno ancora confermato una data di lancio specifica, ma l'Indie esordirà sul mercato entro la fine del 2023.