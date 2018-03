Mike Laidlaw, ex Creative Director di Bioware, dice la sua sul futuro di Dragon Age 4

Nel corso della Game Developers Conference, Mike Laidlaw , ex diche ha ricoperto il ruolo di Lead Designer e Creative Director die Designer di, ha parlato brevemente di, dicendo la sua sul futuro del franchise.

Come saprete, negli ultimi tempi BioWare non naviga in acque proprio tranquille, e la partenza di diverse figure storiche dello studio come il suddetto Mike Laidlaw, Steve Gilmour e Drew Karpyshyn hanno lanciato un'ombra sul futuro di Dragon Age 4. A questo proposito, Laidlaw ha dichiarato di non essere preoccupato del risultato finale, dal momento che è sicuro che l'azienda abbia un grande rispetto per la serie e darà il massimo nello sviluppo, anche se sicuramente i piani iniziali saranno cambiati in seguito al cambio della leadership del progetto. Il developer conclude affermando che l'unica cosa che potrebbe deconcentrare la compagnia e lasciare troppo indietro Dragon Age 4 potrebbe essere Anthem, la nuova IP di Bioware sulla quale, al momento, sembra che si stiano concentrato le forze dello studio.

Cosa ne pensate delle parole di Mike Laidlaw? Secondo voi Dragon Age 4 verrà annunciato in tempi relativamente brevi oppure dovremo ancora attendere a lungo? Quali sono le vostre aspettative?