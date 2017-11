Mike Morhaime CEO di Blizzard dice la sua sulla questione Lootbox

Un argomento che ha generato un sacco di discussioni ultimamente è quello relativo ai. Non tutti, come ben saprete, sono entusiasti della loro implementazione in molti giochi recenti. Un gioco che li prevede è, ovviamente.

Per coloro che non lo sapessero, ogni volta che il giocatore raggiunge un nuovo livello (o raggiunge un determinato quantitativo di vittorie in Arcade), lo stesso ottiene un Forziere che contiene un mix randomico di oggetti puramente cosmetici. In alternativa, si possono sempre acquistare Forzieri con denaro sonante, fermo restando che i giocatori non otterranno nessun concreto vantaggio da sfruttare contro altri giocatori nei match. Non tutti i giochi, però, prevedono il medesimo sistema, chiaramente.

Overwatch, comunque, non rientra nella controversia. Lo stesso CEO di Blizzard, Mike Morhaime, nel corso di una nuova intervista con Game Informer, ci ha tenuto a ribadire il concetto per mettere a tacere i malumori della community.

"Non vedo assolutamente nulla di sbagliato nelle casse che danno oggetti randomizzati". "Penso che qualunque sia la polemica, non credo che Overwatch appartenga a quella controversia".

Se un gioco consente ai giocatori di pagare gli elementi che influiscono sul gameplay, questo porterebbe ovviamente a uno scenario pay-to-win, ma Overwatch non lo fa, come ha tenuto a sottolineare Morhaime ed è una cosa che Blizzard voleva e vuole decisamente evitare.