Mike Morhaime non è più il presidente di Blizzard, J. Allen Brack è il nuovo CEO

A sorpresa, Activision Blizzard ha annunciato che Mike Morhaime non è più il presidente della compagnia, il suo ruolo sarà ora ricoperto da J. Allen Brack, producer di World of Warcraft.

Mike Morhaime resterà comunque all'interno dell'azienda come Strategic Advisor, inoltre viene reso noto come Ray Greskoand (Chief Development Officer) e Allen Adham (co-fondatore di Blizzard) siano ora membri del Team Esecutivo.

Il CEO di Activision, Bobby Kotick, ha ringraziato Mike Morhaime per l'ottimo lavoro svolto in tutti questi anni, lavoro he ha portato Blizzard ad essere una delle compagnie più in vista nel settore dell'intrattenimento elettronico. Kotick si augura che "J. Allen Brack possa compiere un lavoro altrettanto magnifico dopo dodici anni passati alla guida di World of Warcraft, uno dei più grandi fenomeni sociali di massa degli ultimi decenni."

Morhaime da parte sua ha espresso sentiti ringraziamenti a Kotick per l'opportunità offerta e tutta la community per il supporto mostrato durante gli eventi live, e non solo. Con questo cambio al vertice, Blizzard vuole rafforzare la sua leadership guardando sempre di più al futuro, con l'obiettivo di far crescere le proprie IP e creare nuovi universi per i videogiocatori.