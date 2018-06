Mike Pondsmith: Cyberpunk 2077 arriverà nei negozi solamente quando sarà pronto

Quando uscirà Cyberpunk 2077? La presentazione del gioco all'E3 di Los Angeles non ha chiarito questo dubbio, poichè CD Projekt RED non ha indicato una finestra di lancio (nemmeno indicativa) per il suo nuovo progetto. Tuttavia l'attesa potrebbe non essere così breve...

Nel corso dell'E3, lo YouTuber YongYea ha intervistato Mike Pondsmith di CD Projekt, il quale si è espresso sull'argomento con queste parole: "Ho aspettato trent'anni per vedere un gioco basato sull'universo di Cyberpunk 2020... forse voi dovrete attendere qualche anno in più ma ne verrà la pena!"

Secondo alcune speculazioni, il gioco potrebbe uscire già alla fine del 2019, sebbene l'ipotesi più probabile secondo gli analisti è quella di un lancio previsto nel 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One e in seguito (magari nel 2021) su PlayStation 5 e sulla nuova Xbox. Sono in molti a scommettere sulla natura Cross-Gen di Cyberpunk 2077 e CD Projekt non ha mai smentito questa teoria, limitandosi ad affermare che l'obiettivo della compagnia è quello di guardare anche al futuro...

Cyberpunk 2077 tornerà a mostrarsi alla Gamescom di agosto, allo stato attuale non sappiamo però se lo studio polacco proporrà materiale inedito o magari si limiterà a rendere pubblico il trailer mostrato a porte chiuse all'E3 di Los Angeles.