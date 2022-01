Mike Shinoda dei Linkin Park promuove gli NFT nei giochi: criticato dagli sviluppatori

"Qui c'è tutto: un grossolano malinteso sullo sviluppo di videogiochi sul lato artistico, tecnico e legale, un'incapacità di comprendere gli NFT e un'incapacità di presentare l'effettivo impiego degli NFT nella vita reale pur continuando a sostenere gli NFT come 'the next big thing'", il commento piuttosto diretto di un giocatore su NeoGaf . È quindi intervenuto lo sviluppatore Rami Ismail : "Mike, rispetto molto il tuo lavoro, ma è come se stessi dicendo "puoi comprare una singola nota dalla mia musica e usarla per controllare la stazione spaziale". Non è così che funziona : l'interoperabilità funziona a malapena in una serie di giochi realizzata da uno sviluppatore. Pensala in questo modo: se le persone potessero acquistare un NFT di una parola, ciò non significa che daresti loro uno sconto sulle tue tracce se quella parola è nel testo perché non ha senso. Immagina anche di dover fare del lavoro extra per usare quella parola in futuro a causa della compatibilità". A queste parole hanno poi fatto eco quelle di Xavier Coelho-Kostolny , sviluppatore di Insomniac Games, che ha sottolineato tutti i problemi legali che impedirebbero l'utilizzo degli NFT auspicato da Shinoda.

Ah! So here’s something people aren’t explaining: NFTs don’t have to be jpgs.



Imagine taking your favorite skin from Valorant, and using it Fortnite. And not paying extra, because you own it. Then using it in CoD, Minecraft, even Twitter, IG.



So many possibilities, no? https://t.co/cJTA6E0z69 — Mike Shinoda (@mikeshinoda) January 8, 2022

Think of it this way: if people could buy an NFT of a word, that doesn't mean you'd give them a discount on your tracks if that word is in the lyrics because that makes -no- sense. Also imagine you'd need to do extra work to use that word in the future because of compatibility. — Rami Ismail (رامي) (@tha_rami) January 9, 2022