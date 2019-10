Mike Skupa, design director di Bully e Sleeping Dogs, è al lavoro su un gioco horror

Mike Skupa, veterano dell'industria ed ex sviluppatore di Rockstar Games e United Front Games, già design director di titoli come Bully e Sleeping Dogs, ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo gioco horror.

Skupa, dopo la chiusura di United Front Games, ha fondato uno studio indipendente con sede a Vancouver chiamato Brass Token. In un'intervista concessa ai colleghi di Eurogamer, lo sviluppatore ha condiviso alcune notizie sul nuovo progetto in cantiere. L'idea di un gioco horror è nata quando Skupa lavorava ancora per United Front, durante un viaggio fotografico con il proprio cane. Utilizzando il materiale raccolto e attingendo dalle esperienze di vita nel difficile periodo che ha seguito la chiusura di United Front Games, Skupa vuole arricchire il nuovo gioco con un tocco personale.

Al momento il progetto è nelle sue fasi iniziali di sviluppo. Il gioco porterà i giocatori ad interpretare una donna che soffre di attacchi di panico e che cerca la "pace" con una sorta di ritiro spirituale in un'isola. Qui incontrerà vari personaggi, tentando di mantenere la lucidità mentale, mentre la realtà circostante inizia lentamente "a piegarsi". Skupa e Brass Token sono attivamente alla ricerca di partner che consentano l'approdo del gioco su PC e su almeno una console "di riferimento". In questi giorni non sono mancate le voci intorno ai vecchi progetti di Rockstar Games, su tutti il tanto vociferato Bully 2. Come sempre, vi terremo aggiornati su eventuali evoluzioni.