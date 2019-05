Mike Tyson entra ufficialmente nell'esport con un investimento milionario

Dopo essersi ritirato dal pugilato, l'ex campione dei pesi massimi - ormai imprenditore - ha desico di intraprendere un'altra avventura: l'esport. Mike Tyson ha annunciato un investimento strategico in <>Fade 2 Karma>, una squadra di sport professionistici più conosciuta per essere tra le più attive nei card game: Hearthstone e Magic.

L'organizzazione Fade 2 Karma costruirà un nuovo impianto di streaming vicino a Los Angeles a El Segundo, in California, la base del Tyson Ranch, una compagnia di proprietà dell'ex campione dei pesi massimi. La nuova struttura, denominata "The Ranch House", comprenderà stanze private, un palco per i tornei, la produzione di contenuti e un deck party sul tetto.

Collegato alla struttura ci sarà un nuovo studio di produzione di intrattenimento, gestito proprio dai Fade 2 Karma. Un paio di giorni fa Tyson si è unito a diversi giocatori di Hearthstone dell'org per una sessione di live streaming trasmessa sul canale Twitch di Alexandra "Alliestrasza" Macpherson. "È stato fantastico, ho avuto l'opportunità di confrontarmi davvero con alcuni millennial, cosa che non ho mai realmente fatto", ha detto Tyson a ESPN. "Questa è stata la prima volta, e ho pensato che fosse davvero grandioso, abbiamo giocato a Hearthstone e ho veramente fatto schifo".

Tyson ha detto di aver conosciuto l'esport da suo figlio, che è sia un giocatore che un appassionato di competizioni. Da lì, Tyson ha incaricato il suo team al Tyson Ranch di trovare un investimento sicuro.

Tyson si unisce a una lista crescente di personalità famose e VIP che hanno investito negli esport negli ultimi anni.

Alcuni, tra cui Rick Fox, che ha vinto tre titoli NBA con i Los Angeles Lakers nei primi anni 2000, e il player dei Golden State Warriors Jonas Jerebko, hanno anche una parte attiva nelle loro organizzazioni, nonostante i problemi avuti proprio da Rick FOx nelle ultime settimane.

Altre celebrità, come Alex Rodriguez, Jennifer Lopez e Drake, sono invece dei meri investitori probabilmente per tramite delle loro società.