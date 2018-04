Mike Ybarra anticipa l'arrivo di novità su Ryse Son of Rome?

Mike Ybarra di Microsoft ha pubblicato sul suo profilo Twitter una foto che raffigura una statua di Marius, protagonista di Ryse Son of Rome, accompagnata da una didascalia che recita "mi ricordo che lui"... novità in arrivo per la serie?

Ryse Son of Rome è stato uno dei titoli di lancio di Xbox One nel 2013, da anni i fan stanno chiedendo a gran voce un sequel ma i problemi finanziari di Crytek e la volontà di Microsoft di orientarsi sui giochi multiplayer a discapito delle esperienze in singolo sembrano aver tarpato le ali al mai annunciato progetto.

Che sia arrivato il momento di Ryse Son of Rome 2? Oppure, Microsoft e Crytek potrebbero ottimizzare il gioco per Xbox One X, magari rilanciandolo con una versione retail aggiornata? O ancora, la foto non vuole anticipare nessuna novità in arrivo, ma è semplicemente uno scatto nostalgico pubblicato da Ybarra?

Tante le ipotesi, poche le certezze. Vi piacerebbe vedere un sequel di Ryse Son of Rome?