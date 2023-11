Mike Ybarra di Blizzard: 'I giocatori sono impazienti e vogliono cose nuove ogni giorno'

Oltre ad aver assicurato che Blizzard godrà di una maggiore autonomia ora che fa ufficialmente parte di Microsoft, Mike Ybarra, a capo della compagnia autrice dei mondi di Warcraft, StarCraft, Overwatch e Diablo, ha offerto qualche considerazione sulla community dei videogiocatori odierni.

Sappiamo bene come quelli prodotti da Blizzard siano giochi in costante evoluzione, dei live service che gradualmente accolgono un numero sempre maggiore di contenuti con cui intrattenere i fan durante lunghi periodi di tempo. Avendo una storia ben radicata all'interno di questo settore dell'industria, Blizzard ha imparato a conoscere il comportamento ed i desideri dei giocatori, specialmente quelli odierni abituati ad un costante flusso di nuovi contenuti.

"I giocatori non hanno pazienza", afferma in una recente intervista concessa a The Verge. "Vogliono cose nuove ogni giorno, ogni ora". Sebbene non affibbiato un'accezione negativa a questo tipo di comportamento (dopotutto, il costante coinvolgimento della community è necessario per la sopravvivenza dei giochi live-service), aggiunge che fornire nuovi contenuti e mantenere al contempo la qualità degli stessi è una difficile impresa che vede nell'equilibrio il sentiero giusto da seguire: "Cercheremo di rispondere mantenendo alta l'asticella della qualità Blizzard", ha concluso.

Nel corso della stessa intervista, Ybarra ha discusso anche di giochi single player e del futuro di StarCraft.