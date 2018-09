Mike Ybarra di Microsoft sulla questione cross-play: Sony non dà ascolto ai giocatori

Mike Ybarra, vicepresidente della divisione Xbox di Microsoft, ha quest'oggi commentato le recenti dichiarazioni di Sony riguardo la mancata implementazione del cross-play fra Playstation 4, Switch e Xbox One, affermando che secondo lui l'azienda giapponese semplicemente non ascolta i giocatori.

Da qualche tempo, parte della community, sviluppatori e anche alcune importanti figure dell'industria videoludica continuano a chiedere a Sony di implementare il cross-play con le altre console in commercio, tuttavia senza alcun successo. Parlando dell'argomento in un'intervista ai microfoni di The Independent, il CEO Kenichiro Yoshida ha dichiarato che Sony al momento non ha interesse nel cross-play perché semplicemente "PlayStation è il posto migliore per giocare". Mike Ybarra di Microsoft si è voluto soffermare proprio su quest'ultimo commento, affermando tramite il suo profilo Twitter che l'azienda giapponese non sta dando ascolto ai giocatori e che tutti i titoli dovrebbero supportare il cross play.

Insomma, sembra proprio che la questione continuerà a tenere banco anche nei prossimi mesi. Sony ha ribadito più volte di non avere intenzione di implementare il cross-play con Xbox One e Switch e al momento sembra ferma sulle proprie decisioni. Secondo voi tutta questa attenzione mediatica porterà a un cambio di politica in futuro? Qual è la vostra opinione in merito?