Mike Ybarra: i nuovi titoli Xbox Game Pass di gennaio saranno straordinari

Il sensazionale mese di dicembre vissuto dagli abbonati a Xbox Game Pass potrebbe non essere un'eccezione, suggerisce Mike Ybarra di Microsoft dalle pagine del suo profilo Twitter ufficiale.

Con l'ultimo cinguettio condiviso con i suoi follower, il Corporate VP del colosso di Redmond ha infatti spiegato di aver "avuto la possibilità di analizzare la line-up dei nuovi giochi Xbox Game Pass di gennaio (presto disponibile!), ed è fantastica. Come dicembre, anche gennaio sarà un mese eccezionale per gli abbonati".

Il mese che sta per concludersi è stato uno dei più ricchi di novità per gli abbonati al Game Pass, se non il più ricco in assoluto da quando il programma è stato lanciato nel giugno del 2017.

A dicembre, infatti, gli utenti Xbox One e Xbox One X che hanno sottoscritto un abbonamento al servizio hanno potuto ampliare il proprio catalogo digitale con titoli del calibro di Mortal Kombat X, Pro Evolution Soccer 2019, Spintires Mudrunner, Hellblade Senua's Sacrifice, Ori and the Blind Forest, Shadow Warrior 2, The Gardens Between, Mutant Year Zero Road to Eden, Ashen, Below, Kingdom Two Crowns, Life is Strange e il prequel Life is Strange Before the Storm.

Con queste premesse, non osiamo immaginare quali possano essere le sorprese che ha in serbo la divisione Xbox di Microsoft per coloro che hanno deciso di aderire all'iniziativa. A tal proposito, ricordiamo che Mediaworld propone uno sconto del 50% sull'abbonamento annuale a Xbox Game Pass: diversamente da altre promozioni analoghe, l'offerta è rivolta sia a coloro che si avvicinano solo adesso al Game Pass sia a chi è già abbonato.