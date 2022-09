MikeShowSha: dopo l'hacking, è riuscito a recuperare il suo canale YouTube!

Nella giornata di ieri venerdì 23 settembre Federico Betti, meglio conosciuto nel mondo del web come MikeShowSha, ha ricevuto davvero una brutta sorpresa: il suo celebre canale YouTube, che può contare su oltre 3 milioni di iscritti, era stato hackerato!

MikeShowSha e i suoi fan hanno visto centinaia e centinaia di video - il frutto di anni di lavoro e dedizione - sparire come se nulla fosse. Per molte ore, l'unico contenuto presente sul quale è stato un filmato che promuoveva Bitcoin, chiaramente piazzato lì dall'hacker.

Accortosi dell'accaduto, dopo lo shock iniziale MikeShowSha si è messo al lavoro e, con l'aiuto del servizio assistenza, è riuscito a riottenere il controllo del suo canale. Lo youtuber ha avviato le operazioni per il ripristino dei suoi video, tuttavia per la risoluzione completa bisognerà aspettare almeno l'inizio della prossima settimana. Come ha chiaramente spiegato nello shorts che potete vedere anche voi in apertura di notizia, nel fine settimana gli uffici sono chiusi e bisognerà necessariamente attendere lunedì per completare il recupero. Nel frattempo il suo canale ha un nome diverso dal solito, dal momento che per qualche motivo non può utilizzare quello di sempre, inoltre mancano all'appello tutte le grafiche e la filigrana del canale. Nelle storie del suo profilo Instagram MikeShowSha ha ammesso di non avere la più pallida idea di come sia potuto accadere tutto ciò e ha promesso di pubblicare al più presto un nuovo video per spiegare nel dettaglio tutta la situazione.