Milan Games Week: dal 2 al 4 ottobre la decima edizione a fieramilano-Rho

Forte del crescente successo delle precedenti edizioni, Milan Games Week, l’evento di Fiera Milano e Fandango Club dedicato al mondo dei videogiochi, degli esport e dell’home entertainment, si prepara a festeggiare la 10a edizione.

Il più grande consumer show italiano dedicato al mondo gaming, gestito e organizzato da Fiera Milano e Fandango Club, agenzia milanese di live communication, andrà in scena nel quartiere espositivo fieramilano a Rho da venerdì 2 a domenica 4 ottobre 2020.

Cresciuta nel tempo, Milan Games Week, che arricchisce il portafoglio mostre di Fiera Milano, sempre più incubatore ideale di eventi fieristici che guardano alle nuove generazioni, ha registrato di anno in anno nuovi record di visitatori ed è oggi un appuntamento imperdibile sia per gli appassionati sia per i brand che vogliono alimentare e consolidare la relazione con i target più giovani.

Non mancheranno, quindi, tutti quegli ingredienti che nel corso degli anni hanno reso Milan Games Week l’evento videoludico più importante e visitato d'Italia: dalle immancabili anteprime dei titoli più attesi agli imperdibili tornei nella sempre più imponente area esport, senza dimenticare le special guest di spicco provenienti non solo dall’universo gaming o dal web, ma anche da quello musicale, televisivo e cinematografico. Nel corso dei prossimi mesi verranno svelate tutte le novità della 10a edizione di Milan Games Week. Tutti i dettagli saranno consultabili sui social media o sul sito ufficiale.