Milan Games Week 2018: svelati i contenuti della ESL Arena

L’ottava edizione di Milan Games Week in programma dal 5 al 7 ottobre 2018 è ormai vicina e ulteriori importanti novità sono all’orizzonte.

Sono finalmente svelati i tanto attesi contenuti della ESL Arena powered by Vodafone: 2.000 mq di puro divertimento all'interno del “RADIO 105 MGW ESPORTSHOW”, con un palco gaming di grande effetto che vedrà protagonisti team di campioni internazionali. Vodafone, partner di tutte le iniziative, organizzerà attività di intrattenimento e di gioco aperte a tutti, ma il grande protagonista sarà il primo torneo itinerante Vodafone-ESL, che vedrà i giocatori sfidarsi a Clash Royale.

Si preannuncia quindi la presenza di coinvolgenti ed entusiasmanti attività nella nuova area di circa 16 mila metri quadrati dedicata agli esports, che darà la possibilità agli appassionati del genere di seguire dal vivo spettacolari tornei nazionali e internazionali all’interno delle due arene curate da ESL e PG ESPORTS. Milan Games Week si svilupperà quindi in questo 2018 su tre diversi padiglioni – 8, 12 e 16 – per una superficie complessiva di circa 50 mila metri quadri con attività rivolte a tutte le tipologie di gamer.

Si parte venerdì 5 ottobre, giornata d’apertura della manifestazione durante la quale tutti gli appassionati avranno la possibilità di incontrare ospiti internazionali ed assistere a show match di alto livello. Parallelamente, nello stand Sony - Mercedes-Benz si apriranno attività a cui potranno partecipare i visitatori per dimostrare la propria abilità alla guida e aggiudicarsi premi, gadget e riconoscimenti. Dalle 15.00 alle 18.00 si svolgeranno i Last Chance Qualifier, prove a tempo su circuito che eleggeranno il player più veloce per la Finalissima del torneo GT Sport e-Cup by Mercedes-Benz su PS4.

Sabato 6 ottobre la ESL Arena sarà la giornata di ESL Rainbow Six EuroCup, il primo torneo internazionale organizzato da ESL in Italia e dedicato al più famoso titolo di Ubisoft. Sia sabato che domenica, 8 team campioni nazionali provenienti da Polonia, Russia, Germania, Francia, Spagna, Benelux e Italia si sfideranno per aggiudicarsi un montepremi di 10.000 euro. L’evento sarà presentato da John “Jorosar” Sargent, uno tra i più noti commentatori della scena esport internazionale, che torna in Italia dopo gli Italian Esport Open di Lucca 2017. Ultima occasione per qualificarsi con i Last Chance Qualifier per la finale di domenica del torneo GT Sport e-Cup by Mercedes-Benz su PS4. Tante saranno inoltre le attività a cui potranno partecipare i visitatori per dimostrare la propria abilità alla guida e aggiudicarsi premi, gadget e riconoscimenti.

Domenica 7 ottobre la Rainbow Six EuroCup toccherà le sue battute finali. Ultimo giorno denso di adrenalina grazie anche a Gran Turismo Sport. La sfida entra nel vivo con la Finalissima del torneo GT Sport e-Cup che vedrà sfidarsi i 12 migliori player italiani per contendersi il fantastico montepremi in palio.

Per accedere a Milan Games Week 2018 si possono acquistare i biglietti scegliendo tra le due diverse fasi di vendita: fino al 4 ottobre 2018 sarà possibile farlo online sul sito della manifestazione (www.milangamesweek.it/biglietteria) a un prezzo particolarmente vantaggioso, mentre dal 5 al 7 ottobre 2018 i biglietti potranno essere acquistati sia online che in loco all’ingresso della manifestazione, eccetto il biglietto speciale per i gruppi che potrà essere acquistato esclusivamente online. Tutti i biglietti, ad eccezione dei pacchetti famiglia, sono disponibili anche su TicketOne. Per agevolare l’ingresso dei visitatori, quest’anno le famiglie potranno usufruire di casse dedicate in entrambi gli ingressi di Fiera Milano Rho: Porta Est per chi arriva in metropolitana e Porta Sud TIM per chi arriva in auto.