Milan Games Week 2019: Str Jaiba trionfa nella Gillette Bomber Cup featuring Fortnite

Tra gli stand Gillette della Milan Games Week 2019 si sono tenute le Finali della Gillette Bomber Cup, l'evento eSport dedicato a Fortnite Battaglia Reale. La prima edizione della competizione professionistica italiana aperta a tutti gli appassionati di Fortnite ha visto trionfare Str Jaiba.

I partecipanti al Torneo sono stati 600, con diverse fasi eliminatorie che hanno visto scendere a 55 il numero totale di giocatori riusciti ad accedere alla Grand Final della fiera videoludica di Milano. L'evento ha visto Cicciogamer89 nel ruolo di Ambassador, con il frizzante terzetto composto da J0k3R, Kekkobomba e Los Amigos nei ruoli di Caster.

Str Jaiba è perciò riuscito a prevalere sull'agguerrita concorrenza al termine di una finale molto combattuta: al giovane campione di Fortnite spetterà la fetta più consistente degli 8.000 euro di montepremi totale messo in palio dagli organizzatori della Gillette Bomber Cup per i primi cinque classificati del torneo.

I riflettori mediatici puntati sulla Bomber Cup rimarranno accesi fino al termine della Milan Games Week 2019, grazie alle sessioni di free gaming che avranno luogo presso lo stand Gillette. A conferma dell'impegno profuso in queste iniziative volte a promuovere e sostenere l'eSport e i suoi valori, l'Assistant Brand Manager di Gillette, Gennaro D'Ambrosio, ha dichiarato che "siamo felici di aver fatto il nostro debutto ufficiale nell’incredibile mondo degli eSports. Tra molti giovani, i videogiochi non vengono più considerati un semplice passatempo, ma un lavoro con tanto di allenamenti, studio e disciplina al pari degli sport tradizionali, valori in cui il brand crede fermamente. Per questo Gillette sostiene gli appassionati e i professionisti di quella che consideriamo essere una categoria sportiva a tutti gli effetti. Facciamo i nostri complimenti al vincitore!".

Il prossimo appuntamento con la nuova qualificazione alla Gillette Bomber Cup avverrà a ottobre, in coincidenza dell'apertura dell'edizione 2019 del Lucca Comics & Games. Nel frattempo, su queste pagine trovate un nostro articolo di approfondimento con tutti i giochi della Games Week di Milano.