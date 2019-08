Milan Games Week 2019: apre la vendita per i biglietti d'ingresso alla nona edizione

Attraverso le pagine del proprio sito ufficiale, gli organizzatori dell'edizione 2019 della Milan Games Week annunciano l'apertura ufficiale della fase di vendita dei biglietti e annunciano delle importanti novità per le partnership.

Chi vorrà partecipare alla fiera videoludica che si terrà dal 27 al 29 settembre di quest'anno a Milano potrà ottenere un biglietto con vantaggiose tariffe di prevendita che saranno attive da oggi, 20 agosto, fino al 26 settembre.

In occasione dell'annuncio dell'apertura della biglietteria per la prevendita dei ticket di ingresso all'evento, gli organizzatori della kermesse milanese hanno confermato la propria collaborazione con TIM in qualità di Title Sponsor.

Diversamente dagli altri anni, quindi, nella nona edizione della Milan Games Week saranno previste due specifiche fasi di vendita, una soluzione che permette a tutti coloro che desiderano presenziare alla fiera di risparmiare sul prezzo d'acquisto del biglietto prima dell'inaugurazione dell'evento che avverrà venerdì 27 settembre presso Fiera Milano Rho.

Quanto alla rafforzata collaborazione con TIM, uno degli effetti più importanti di questa partnership sarà rappresentato dallo stand che sarà aperto in fiera con la partecipazione di influencer, ma anche con l'organizzazione di tornei e altre sorprese con contenuti speciali. Per tutte le informazioni sulla prevendita e sui prezzi dei biglietti, vi rimandiamo al link del sito ufficiale della Milan Games Week 2019.