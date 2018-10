Milan Games Week: arriva l'app Experience PlayStation per prenotare le prove in fiera

Milan Games Week è ormai alle porte: per l’occasione Sony Interactive Entertainment mette a disposizione del pubblico l’esclusiva App Experience PlayStation, pensata per i numerosi videogiocatori e appassionati presenti in fiera.

Scaricabile da Play Store (Android) e Apple Store (IOS), l’app permetterà di evitare lunghe attese, prenotando la propria prova di gioco per Days Gone e per i contenuti PlayStation VR, tra i quali ASTRO BOT: Rescue Mission, disponibile da oggi in esclusiva per il visore di Realtà Virtuale targato PlayStation, Déraciné (in uscita il 6 novembre), Ace Combat 7 Skies Unknown (Bandai Namco Entertainment Europe) e un’anteprima dell'adrenalina sparatutto Blood & Truth.

Con Experience PlayStation App sarà inoltre possibile assicurarsi dei posti in prima fila per alcuni appuntamenti in programma nel Teatro PlayStation. Trovate ulteriori informazioni sul Blog Ufficiale di PlayStation.