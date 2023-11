Milan Games Week & Cartoomics 2023: un evento cross-mediale per tutti i gusti

La Milan Games Week & Cartoomics 2023 è l'evento che celebra trasversalmente tutte le arti e le forme di espressione. Si terrà dal 24 al 26 novembre 2023 a Fiera Milano Rho e i visitatori potranno assistere a panel, concerti, dimostrazioni, anteprime, tornei, e tanto altro ancora.

I padiglioni 11, 13 e 15 saranno interamente dedicati al gaming. Ben 120 postazioni tra console e PC saranno messe a disposizione degli appassionati per sperimentare tutte le ultime novità di Xbox Series X|S e il servizio Xbox Game Pass con Starfield, Forza Motorsport, Party Animals, Fallout 76, Jusant, Gotham Knights, Lies of P e Age of Empires 4, con spazio anche per Marvel's Spider-Man 2 di PlayStation 5.

Nintendo avrà un palco dedicato ne padiglione 11. Qui i migliori content creator si sfideranno tra loro in alcuni dei giochi più amati di Nintendo Switch. Nel frattempo, il pubblico potrà provare le più recenti esclusive del colosso di Kyoto, come Super Mario Bros. Wonder, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Pikmin 4, Mario Kart 8 e WarioWare: Move It!. In più, sarà possibile giocare in anteprima a Prince of Persia The Lost Crown di Ubisoft.

Altri content creator saranno nell’area Creators World, pronti ad accogliere i loro fan con panel, meet & greet e sessioni di gioco.

Anche gli estimatori degli indie non resteranno a bocca asciutta, grazie alle iniziative Indie Dungeon, organizzata dall’associazione di categoria IIDEA, e la presenza dei 5 finalisti di Red Bull Indie Forge.

La Milan Games Week & Cartoomics 2023 accompagna uno dei più importanti appuntamenti italiani dedicati al gaming, agli eSport, al digital entertainment e alla geek culture. L'evento strizza l'occhio anche ai gamer più nostalgici, grazie all'anteprima di Simon the Sorcerer Origins, il prequel dell’avventura grafica del 1993 su Commodore Amiga. L’evento ospiterà anche lo stand di Commodore.

Per chi ama la scena competitiva, inoltre, l’Esportshow permetterà di assistere in prima persona alle sfide tra i migliori player eSport nazionali e internazionali offerte da Gillette Labs Arena, con KitKat Game Breakers, il torneo ARAM di League of Legends, la Gillette Bomber Cup e l’Italian Rocket Championship powered by Air Action Vigorsol, con tanto altro ancora.

Vi ricordiamo, infine, che anche Everyeye.it sarà presente alla Milan Games Week & Cartoomics 2023.