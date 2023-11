Milan Games Week & Cartoomics 2023: presente anche Bologna Game Farm

Alla Milan Games Week & Cartoomics 2023 sarà presente il Bologna Game Farm, il progetto per lo sviluppo del settore videoludico, con molte iniziative interessanti.

Il percorso formativo, grazie al quale i giochi Basket Party e Spanky's Battle Swing hanno ricevuto un contratto di publishing, è promosso dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Bologna, coordinato dal Comune di Bologna e realizzato con ART-ER nell’ambito delle azioni di sostegno alle industrie culturali e creative, in collaborazione con IncrediBOL! e con il supporto tecnico di IIDEA - Italian Interactive & Digital Entertainment Association.

Dopo l'esperienza alla Gamescom di Colonia, alla First Playable di Firenze e alla Game Developers Conference di San Francisco, Bologna Game Farm partecipa alla Milan Games Week & Cartoomics, che si terrà dal 24 al 26 novembre, presso Rho Fiera.

In occasione della fiera sarà possibile incontrare i team di NonStudio (vincitori della seconda edizione) con Handmancers, Kodama Studio con Ryoko, Studio Pizza con Monster Chef e Dreambits Studio (vincitore della prima edizione) con War of Wheels presso lo stand IIDEA e l’area Red Bull. All’appuntamento milanese torna Indie Dungeon (Padiglione 13, stand C07/ E02), il più importante showcase di videogiochi made in Italy.

Frattanto, Bologna Game Farm continua nel proprio impegno di promuovere un percorso di crescita formativo e professionale per scovare e sviluppare i talenti nostrani del settore.