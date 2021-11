Milan Games Week & Cartoomics As One: il programma dell'evento

Tutto pronto per la Milan Games Week & Cartoomics As One, il grande evento che si svolgerà dal 12 al 14 novembre 2021 alla Fiera Milano Rho.

Sono tanti i programmi per i tre giorni di fiera che regaleranno tante sorprese e curiosità agli appassionati di tutto ciò che riguarda il mondo dei videogiochi, dei fumetti e dell'intrattenimento in generale. All'interno dei padiglioni 8/12 si celebreranno i 60 anni di Diabolik e ci sarà spazio per gli showcase Machete Gaming con Lazza e Young Miles, gli ospiti di Radio 105 Massimo Pericolo, Vegas Jones e tutto il collettivo R4ME. Non mancheranno numerosi tornei incentrati sugli eSports e la possibilità di provare tutti i videogiochi più recenti grazie a tantissime postazioni distribuite lungo una distesa di oltre 2000 mq. Ci sarà anche un occhio di riguardo verso il panorama indie italiano e il retrogaming, oltre agli immancabili cosplayer che si affiancheranno ai gruppi di costuming incentrati su Star Wars, Marvel e Resident Evil. Si chiuderà con un grande concerto di Giorgio Vanni che canterà alcune delle più amate sigle dei cartoni animati.

Tanti gli ospiti che prenderanno parte all'evento, oltre a tanti sponsor e partner ufficiali quali Radio 105, eBay, GameStop, Corriere dello Sport-Stadio e Tuttosport per fare alcuni nomi. La Milan Games Week, unendo le forze con Cartoomics, intende ripartire al massimo e regalare un grande spettacolo ai tutti i visitatori. Per ulteriori approfondimenti potete inoltre leggere la nostra intervista a Domenico Romano di Fandango Club, ente organizzatore della Milan Games Week & Cartoomics assieme a Fiera Milano.