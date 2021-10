Milan Games Week e Cartoomics, biglietti disponibili: un evento unico dal vivo a novembre

Dopo la lunga pausa imposta dalla crisi sanitaria internazionale, Milan Games Week e Cartoomics uniscono le forze per tornare finalmente dal vivo, con una grande fiera da vivere in totale sicurezza.

L'edizione 2021 di entrambe le fiere si traduce nella nuova manifestazione Milan Games Week & Cartoomics "As One", pronta ad aprire i battenti ai visitatori il prossimo mese. L'evento si svolgerà nella tradizionale cornice di Milano Rho Fiera, con i cancelli che apriranno in data venerdì 12 novembre, per poi salutare gli appassionati la successiva domenica 14 novembre. Il weekend vedrà dunque fondersi gli universi tecnologici della Milan Games Week con il mondo analogico di Cartoomics: un'unione celebrata dall’artista e illustratore Matteo De Longis tramite il manifesto dedicato che potete visionare direttamente in calce a questa news.



Come già deciso per Lucca Comics & Games 2021, anche Milan Games Week & Cartoomics "As One" proporrà un numero contingentato di ingressi giornalieri, così da evitare assembramenti e garantire lo svolgimento della manifestazione in totale sicurezza e nel rispetto delle attuali normative per il contenimento della pandemia di Covid-19. Gli appassionati di videogiochi, fumetti e cultura pop possono procedere sin da ora con l'acquisto dei biglietti per la manifestazione, disponibili in esclusiva presso la biglietteria online ufficiale di Milan Games Week & Cartoomics 2021.



Nel 2021, l'evento milanese potrà contare su importanti partnership e collaborazioni, tra Radio 105, Corriere dello Sport, Tuttosport, GameStop e Chili.