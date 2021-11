Milan Games Week & Cartoomics, da Slaps & Bean a Soulstice: il programma dell'area Indie

Crescono le adesioni alla prima edizione di Milan Games Week & Cartoomics "As One", formato fieristico che riunisce le tradizionali Milan Games Week e Cartoomics.

A breve distanza dalla conferma della presenza di produzioni quali Extra Coin e Nomadic alla Milan Games Week & Cartoomics, gli organizzatori dell'evento milanese annunciano il programma dei grandi appuntamenti dedicati agli sviluppatori Indie. In collaborazione con IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association), la manifestazione dedicherà infatti ampio spazio alle piccole software house indipendenti, che avranno modo di presentare le proprie produzioni ai visitatori.

I padiglioni di Fiera Milano Rho sono dunque pronti ad ospitare, tra gli altri, gli autori di Slaps and Bean e Soulstice, ma non solo. L'intero padiglione 12, ribattezzato "Indie Dungeon" sarà infatti dedicato agli sviluppatori indipendenti italiani. Tra i team presenti, possiamo confermare: 906 Games, Aucritas, CINIC Games, Dark Tower Interactive, Dramatic Iceberg, Fantastico Studio, Kid Onion Studio, MixedBag, Novis Games, Paper Crown, RGB Guelphs, Safe Place Studio, Studio Cima, Tall Grass Games, Team SolEtude, Timeless Tale e Trinity Team.



Grazie a IIDEA, Milan Games Week & Cartoomics sarà anche l'occasione per discutere insieme di tematiche di ampio respiro. Nell'ambito del programma "In My Shoes", ad esempio, si rifletterà sull’inclusività all’interno dell’industria dei videogiochi. Un ricco programma di eventi live dal palco di Milano Rho Fiera intratterrà gli appassionati di videogiochi per l'intera durata dell'evento. Di seguito, trovate il programma completo:

VENERDÌ 12 NOVEMBRE

Soulstice – come nascono le protagoniste di un videogioco (Ore 11.30 - Main Stage, Padiglione 12)

Reply Game Studio

Intervengono:

Samuele Perseo, Product Manager & Writer

Fabio Pagetti, Game & Creative Director

Christian Ronchi, Lead Artist

Decostruire il maschile e femminile per lanciare nuovi modelli partendo dal gaming, da dove iniziamo? (Ore 12.00 - Main Stage, Padiglione 12)

Programma: In My Shoes

Intervengono:

Thalita Malagò, Direttore Generale di IIDEA

Pier Luigi Parnofiello, CEO di PG Esports

Massimo Bullo, Chief Marketing Officer di Vodafone Italy

Francesco Ferreri “Antropochè”, antropologo di genere e appassionato di videogiochi

Modera: Annie Mazzola, speaker Radio 105

Fantastico Studio: indie developer, videogame producer & international publisher (Ore 14.15 - Main Stage, Padiglione 12)

Ospite: Fantastico Studio

Intervengono:

Andrea Valesini, Creative Director

Emanuele Oliveri, Artista

SABATO 13 NOVEMBRE

Slaps And Beans: dove eravamo rimasti? (Ore 11.30 - Main Stage, Padiglione 12)

Ospite: Trinity Team

Interviene:

Gerardo Verna, CEO

Team SolEtude: sviluppare secondo l’intuito (Ore 13.00 - Main Stage; Padiglione 12)

Ospite: Team SolEtude

Intervengono:

Thomas Pagani, Founder & Director

Lidia Santoemma, Concept & UI Artist

DOMENICA 14 NOVEMBRE

Italia punta sui videogiochi con tre acceleratori gaming (Ore 11.30 - The Square, Padiglione 8)

Intervengono:

Mauro Fanelli, Coordinatore di Cinecittà Game Hub

Ivan Venturi, Coordinatore di Bologna Game Farm

Matteo Pessione, Coordinatore OGR Tech e progetti innovation Fondazione CRT per Quickload

Batora: Lost Haven - Nascita di una storia intensa (Ore 11.30 - Main Stage, Padiglione 12)

Ospite: Stormind Games

Intervengono:

Giacomo Masi, Narrative Director

Luca Esposito, Narrative Designer

Now/Here, come il videogioco incontra il mondo dell’arte (Ore 14.30 - Main Stage, Padiglione 12)

Ospite: MixedBag

Intervengono:

Mauro Fanelli, CEO

Patrick Tuttofuoco, Artista

Ricordiamo che per ulteriori dettagli sulla fiera milanese, sulle pagine di Everyeye trovate una ricca intervista agli organizzatori di Milan Games Week & Cartoomics 2021.