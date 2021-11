Milan Games Week & Cartoomics è un successo: numeri eccezionali per la fiera

L'estremo entusiasmo con cui è stato accolto il ritorno agli eventi in presenza si riflette nel grande successo della Milan Games Week & Cartoomics 2021, con 70.000 partecipanti che hanno popolato i padiglioni della Fiera Milano Rho.

L'ultima edizione dell'evento tra videogiochi, fumetti e cultura pop organizzato da Fiera Milano in collaborazione con Fandango Club Creators ha infatti accolto decine di migliaia di appassionati e segnato, così facendo, un'importante tappa del percorso di crescita di questa manifestazione.

Sulla scia di questo successo, la macchina organizzativa della Milan Games Week & Cartoomics 2021 ha già pianificato un nuovo appuntamento che si terrà dal 25 al 27 novembre, proprio a ridosso del Black Friday e sempre nella cornice di Fiera Milano Rho. Tornando alle emozioni offerte dallo show tenutosi nel polo fieristico milanese, in calce alla notizia trovate le immagini condivise dai curatori dell'evento per ritrarre alcune delle attività più importanti che hanno caratterizzato lo spettacolo, con appuntamenti che hanno abbracciato il mondo del gaming, dell'eSport e del fumetto per celebrare la cultura geek e nerd.

Non sono mancati ovviamenti gli interventi digitali con oltre 30 ore di diretta streaming, con tante emozioni regalate dall'Intel eSportshow, dal PG nationals di Rainbow Six Siege, dalla Gillette Bomber Cup Edizione Bomber e King dedicata a Fortnite e l'Italian Rocket Championship di Rocket League.

È poi impossibile non citare le attività che hanno coinvolto le dirette di Radio105 e le esibizioni di Massimo Pericolo, Vegas Jones e il collettivo SEVEN7oo, oltre agli interventi di celebri creator italiani e la partecipazione di ospiti di rilievo come il celebre fumettista Sal Velluto, Giorgio Vanni con le sigle dei cartoni animati più amate dei dai fan, il pro-player Pow3r e Cristina Scabbia, voce dei Lacuna Coil.