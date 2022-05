Milan Games Week & Cartoomics torna a novembre: al via la vendita dei biglietti

Uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti dei videogiochi e dei fumetti sta per tornare: Milan Games Week & Cartoomics si svolgerà dal 25 al 27 novembre nella consueta cornice di di Fiera Milano a Rho e oggi 4 maggio ha ufficialmente preso il via la vendita dei biglietti.

L'evento prodotto e organizzato da Fiera Milano in collaborazione con Fandango Club Creators è tutto dedicato ai videogiochi, agli esport, al digital entertainment e alla geek culture. Le due manifestazioni milanesi si sono riunite in un unico evento per la prima volta nel 2021 facendo registrare numeri eccezionali, pertanto gli organizzatori hanno scelto di ripetersi anche quest'anno.

La biglietteria è stata aperto quest'oggi con un diretta sul canale Twitch FuniverseOfficial da Claudio Di Biagio - regista, sceneggiatore, speaker radiofonico, youtuber e conduttore di Mix & Match. I ticket sono disponibili all'acquisto su milangamesweek.it con diverse opzioni su misura in base alle esigenze di ogni fan. Con l’edizione del 2022, infatti, nascono tre nuove tipologie di ticket esclusivi: il Supergamer (45 euro), l’Ultrapop (45 euro) e il VIP (99 euro). Tutte e tre le categorie offrono la possibilità di saltare la coda all’ingresso, ma non è tutto: includono anche l'entrata anticipata, alcuni gadget esclusivi come locandine autografate e bag in edizione limitata per quanto riguarda il biglietto Ultrapop e T-shirt limited edition esclusive per il biglietto Supergamer. Quest’ultimo permetterà anche di saltare la coda nella Gaming Zone powered by GameStop. Solo con il biglietto VIP, però, si avrà anche un accesso privilegiato all’Arena Esports e la possibilità di entrare nella VIP Lounge, un esclusivo punto di ritrovo nel backstage del palco centrale, con cibo e drink inclusi e il contatto diretto con tutte le celebrità che si alterneranno sul Main Stage.

Non mancano le novità anche per la versione più tradizionale del ticket: il biglietto intero, infatti, è disponibile al prezzo di 21 euro, ma solo i primi 10.000 fan! Una volta esaurita la prima tranche, scatterà la tariffa successiva: ai fan più accaniti non resta che affrettarsi ad aggiudicarsene uno! La stessa meccanica vale anche per l’abbonamento di 3 giorni - tornato disponibile a grande richiesta del pubblico. Il prezzo dell’ingresso per questo pacchetto sarà 50 euro, ma solo per i primi 2.000 che lo acquisteranno. Il ticket ridotto invece, per i bambini dai 6 ai 10 anni, resta fisso a 12 euro. Per gli interessati, in ogni caso, tutte le tariffe sono disponibili e consultabili sul sito ufficiale.