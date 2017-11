Milan Games Week dal 5 al 7 ottobre 2018 a Fiera Milano Rho

, la più importante manifestazione italiana dedicata al mondo dei videogiochi, premiata aicome Miglior Evento Pubblico , tornerà a Milano per la sua ottava edizione da venerdì 5 a domenica 7 ottobre 2018 a Fiera Milano Rho.

Promossa da AESVI, l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, e organizzata da Campus Fandango Club, gruppo che opera nell’ambito dell’event management con particolare esperienza nella gestione di grandi eventi, Milan Games Week si è affermata negli ultimi anni come punto di riferimento per gli amanti dei videogiochi in Italia registrando edizione dopo edizione nuovi record di presenze. In quella conclusasi il 1° ottobre scorso sono stati quasi 148.000 i visitatori provenienti da tutta Italia e oltre 700 i giornalisti e blogger accreditati.



Milan Games Week 2018 riconferma Fiera Milano Rho come location ideale per la sua capacità di accogliere adeguatamente tutto il pubblico dell’evento, offrendo un’esperienza sempre più godibile e unica. Negli spazi rinnovati e ampliati del polo fieristico di Rho i visitatori potranno vivere a pieno le numerose iniziative messe in campo dagli organizzatori per animare la tre giorni videoludica.



In attesa di svelare nel corso dei prossimi mesi tutte le novità dell’ottava edizione del consumer show, Milan Games Week 2018 conferma un importante focus dedicato alle anteprime dei titoli più attesi, alle presenze di ospiti e guru del settore, al mondo eSports e a tutti quegli ingredienti che nel corso degli anni hanno reso l’evento un appuntamento imperdibile per il grande pubblico. L’obiettivo è dare un respiro sempre più internazionale all’evento videoludico più importante d’Italia.