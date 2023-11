Milan Games Week: Everyeye in prima fila con tanti ospiti, anche su Twitch

Finalmente possiamo annunciarvi il ricco programma delle attività di Milan Games Week: nello stand Everyeye.it all'interno del Padiglione 13 si alterneremo panel, interviste, gameplay e approfondimento, tutto trasmesso in live anche su Twitch.

Chi è in fiera può raggiungerci venerdì, sabato e domenica nel Padiglione 13 mentre tutti gli altri possono seguirci sul canale Twitch di Everyeye. Cosa stiamo cucinando per voi? Ecco il programma di una tre giorni ricchissima di appuntamenti con ospiti come Claudio Moneta (doppiatore, dialoghista e direttore del doppiaggio), il team di Jyamma Games (autori di Enotria The Last Song), attività eSport e coaching con Macko Esports e una sessione di talk con Sebastian Kalemba di CD Projekt RED.

Venerdì 24 novembre

Ore 10:00 Every Morning Speciale Milan Games Week & Cartoomics

Ore 12:00 Speciale Panasonic & Gaming, approfondimento sulle TV dedicate al gaming con due ospiti speciali #AD

Ore 14:30 Speciale KIA EV9, ospite Giuseppe Mazzara di KIA Italia #AD

Ore 15:00 KIA Laners: sessioni di allenamento col team Macko Esports #AD

Ore 17:00 Enotria The Last Song: chiacchiere e gameplay con Jyamma Games

Sabato 25 novembre

Ore 10:00 Every Morning Speciale Milan Games Week & Cartoomics

Ore 14:00 Every Talk: quattro chiacchiere con Trinity Team, autori di Slaps and Beans

Ore 15:00 KIA Laners: sessioni di allenamento con Macko Esports #AD

Ore 17:00 Every Talk: quattro chiacchiere con Sebastian Kalemba di CD Projekt RED

Ore 18:00 Every Talk: Jacopo Calatroni, voce di Peter Parker in Marvel's Spider-Man

Domenica 26 novembre

Ore 10:00 Every Morning Speciale Milan Games Week & Cartoomics

Ore 14:00 KIA Laners: sessione di allenamento col team Macko Esports #AD

Ore 16:00 On Your Tail: chiacchiere e gameplay con Memorable Games

Ore 17:00 Speciale Gaming: la "new wave" del gaming portatile

Ore 18:00 Every Talk: quattro chiacchiere con Claudio Moneta, voce del comandante Shepard in Mass Effect, di SpongeBob e Goku in Dragon Ball Super

Ospiti all'interno del Padiglione 13, gli sponsor LEGO® Italia, Panasonic, HYPE insieme a Macko Esports e KIA. Appuntamento a Fiera Milano Rho dal 24 al 26 novembre e ovviamente in live streaming sul canale Twitch di Everyeye. Seguiteci anche su Instagram e Facebook nei giorni della MGW per foto, storie e video dalla fiera.



LEGO® Italia propone le attività LEGO® Minecraft Experience LEGO® Technic, KIA è presente con il SUV EV9 100% elettrico e con sessioni di gioco e tutor di League of Legends tenute dai coach di Macko Esports, i ragazzi della squadra sono poi protagonisti anche di meet & greet e altre attività con i supporter. Infine, Panasonic è presente a MGW con la sua nuova linea di TV per il gaming.