Milan Games Week: nasce il Radio 105 MGW eSport Show dedicato agli eventi competitivi

Dopo il successo delle due passate edizioni, Radio 105 rinnova la propria presenza in Milan Games Week: sarà infatti Radio Ufficiale della manifestazione, la cui ottava edizione sbarcherà a Fiera Milano Rho dal 5 al 7 ottobre 2018.

L’emittente sarà anche protagonista di un contenuto che segna un importante momento di crescita dell’evento: la nascita di un padiglione interamente dedicato al mondo eSports: il Radio 105 MGW eSport Show. Il consumer show videoludico più importante d’Italia presenterà quest’anno una nuova area di circa 16 mila metri quadrati pensata per celebrare il videogioco competitivo e dare la possibilità agli appassionati del genere di seguire dal vivo spettacolari tornei nazionali e internazionali all’interno di due aree curate da ESL e PG eSports. Milan Games Week 2018 si svilupperà quindi su tre diversi padiglioni – 8, 12 e 16 – per una superficie complessiva di circa 50 mila metri quadri di puro divertimento per tutte le tipologie di gamer.

Quello dei giovani amanti dei videogiochi è un pubblico naturalmente affine a una radio che fa dell’intrattenimento, dell’attenzione alla musica a 360 gradi e dell’innovazione la propria cifra distintiva. Proprio per questo Radio 105 propone all’interno del proprio palinsesto il programma 105 WAGdedicato al mondo gaming eSports e condotto da Bryan (in onda dal 13 maggio ogni domenica dalle 13.00 alle 14.00) al cui interno verranno svelate le novità dell’ottava edizione di Milan Games Week.

Anche quest’anno Radio 105 accompagnerà Milan Games Week con un percorso di comunicazione crossmediale che coinvolgerà canali social e online. Su 105.net verranno messi in palio accrediti speciali per accedere alla manifestazione e avere l’occasione di conoscere di persona le proprie webstar preferite, gli artisti musicali, dj e ospiti di Radio 105 sul palco centrale dell’evento. In aggiunta, Radio 105 promuoverà la propria presenza a Milan Games Week attraverso una campagna ADV pianificata su radio, digital, tv, stampa e outdoor. Inoltre, durante i 3 giorni di manifestazione Radio 105 trasmetterà in diretta da Fiera Milano Rho con i suoi talent.