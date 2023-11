Milan Games Week: Panasonic allo stand Everyeye con la nuova gamma TV OLED e LED gaming

Panasonic sarà a Milan Games Week & Cartoomics 2024, ospite dello stand Everyeye a MGW (padiglione 13, piazzola C14), per l'occasione saranno presenti i nuovi TV OLED e LED da gaming della casa giapponese, previsto anche un meet & greet con due celebri creator.

Allo stand Everyeye, i visitatori potranno vedere in azione la nuova gamma di TV OLED e LED da gaming di Panasonic e giocare insieme ai talent Turi (Matteo del Turco) e il duo iNoob, tra i creator digitali più irriverenti e apprezzati sulle piattaforme digitali.

Nello specifico, Turi sarà presente allo stand nella giornata di sabato 25 novembre dalle 14:30 alle 16:30 mentre domenica 26 novembre dalle 11:00 alle 13:00 sarà la volta degli iNoob. Durante questi appuntamenti, sia Turi che gli iNoob giocheranno con il pubblico a vari giochi tra cui lo sparatutto Call of Duty MW3 (di cui Panasonic è TV partner ufficiale) di Activision Blizzard, l'acclamato gioco di calcio EA Sports FC24 di Electronic Arts e Forza Motorsport di Microsoft sulla postazione sim racing.

Milan Games Week x Cartoomics 2024 è in programma a Milano (Fiera Milano Rho) dal 24 al 26 novembre, seguiteci su Instagram e Facebook per essere sempre aggiornati sugli eventi e le attività di Everyeye.it in fiera.