Mileena sfida Sub Zero in un kombattimento mortale in un cosplay di Mortal Kombat

Mentre NetherRealm già presenta il primo kombat pack DLC di Mortal Kombat 1, il reboot della saga di picchiaduro si prepara all'uscita imminente. In anteprima assoluta, il primo kombattimento spetta a Mileena e Sub Zero, protagoniti dell'interpretazione condivisa sui social dai cosplayer DPNC e Phoenix

Attraverso l'ultimo trailer di Mortal Kombat 1 sono stati leakkati altri due personaggi che in futuro potrebbero apparire nel titolo. All'uscita, invece, tra i kombattenti del roster originale di Mortal Kombat 1 troveremo Mileena e Sub Zero.

In questo cosplay di Mileena e Sub Zero da Mortal Kombat i due kombattenti sono pronti alla loro sfida finale. Nella storica arena The Pit, conosciuta anche come La Fossa e in cui è possibile eseguire una delle più violente e leggendarie Stage Fatality, lo scontro tra il glaciale ninja azzurro del clan Lin Kuei e la mostruosità che Shang Tsung ha dato alla vita fondendo il DNA dei Tarkatan a quello di Kitana è già cominciata.

Vi ricordiamo che in Mortal Kombat 1 la storia di entrambi i personaggi sarà molto diversa da quella che abbiamo imparato a conoscere nel corso dei trenta lunghi anni di vita della saga. Il titolo di NetherRealm si pone infatti come un completo reboot che reimmagina gli eventi del celebre e violento universo che prese vita nel 1992 con Ed Boon e John Tobias.