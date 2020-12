Miles Morales batte Uncharted l'Eredità Perduta, ma non può nulla contro Spider-Man

Puntualissimo come sempre è arrivato il report mensile sul mercato digitale stilato da SuperData. Quello appena conclusosi è stato un mese di novembre da incorniciare: complice il lancio delle console di nuova generazione, i giochi in formato digitale hanno guadagnato 11,5 miliardi di dollari, in crescita del 15% rispetto allo stesso mese del 2019.

Di Assassin's Creed Valhalla ne abbiamo già parlato, ma gli spunti interessanti non sono ancora terminati. In questa sede, quindi, ci concentriamo sulle performance di Marvel's Spider-Man Miles Morales, uscito sia su PS4 sia su PlayStation 5 (accompagnandone il lancio). Il gioco di Insomniac Games, che non è stato né presentato né pubblicizzato come un seguito a tutti gli effetti, ha venduto un totale di 664 mila copie in formato digitale su entrambe le piattaforme, battendo in maniera significativa il risultato conseguito nel 2017 da Uncharted: L'Eredità Perduta, un'altra esclusiva PlayStation con finalità simili, dal momento che entrambi rappresentano uno spin-off di una serie o di un franchise già famoso.

Alla luce di ciò, i risultati di Marvel's Spider-Man Miles Morales possono essere definiti più che soddisfacenti, anche se sono ben lontani da quelli conseguiti dal capitolo principale: nel 2018 Marvel's Spider-Man debuttò sul mercato digitale vendendo la bellezza di 2,2 milioni di copie!