Miles Morales su PS4 e PS5 diventa Spider-Bidone e Spider-Mattone con un glitch!

Mentre Sony e Insomniac festeggiano il successo in Giappone di Spider-Man Miles Morales, in rete si moltiplicano le segnalazioni degli utenti del nuovo kolossal PS4 e PS5 che sono incappati in un bizzarro glitch che trasforma l'eroe in una serie di oggetti inanimati.

Dal lancio internazionale di PlayStation 5, e quindi di Marvel's Spider-Man Miles Morales, sui social sono in molti a segnalare questo glitch e a testimoniarlo con dei filmati di gameplay. In alcuni di questi video si può ammirare l'allievo di Peter Parker perdere completamente il suo modello poligonale per trasformarsi, ebbene sì, in Spider-Bidone o in Spider-Mattone.

Secondo alcuni, il glitch in questione sarebbe causato dal complesso sistema elaborato dagli sviluppatori di Insomniac per consentire a Miles di cambiare costume e, con esso, il set di abilità e animazioni speciali: in tal caso, la risoluzione del problema potrebbe richiedere più tempo del previsto alla sussidiaria californiana dei PlayStation Studios.

Nell'attesa che Spider-Brick smetta di volteggiare allegramente tra i grattacieli di New York, vi rimandiamo alla nostra recensione di Spider-Man Miles Morales e vi ricordiamo che il titolo sarà disponibile in Europa dal 19 novembre, in coincidenza dell'uscita di PS5.