Miles Morales PS5 vs Spider-Man PS4: grafica, longevità e storia in video!

Gli sviluppatori di Insomniac Games, ormai parte della famiglia PlayStation Studios, si apprestano a riportare l'universo dell'arrampicamuri Marvel su console Sony.

Dopo l'apprezzato Marvel's Spider-Man per PlayStation 4, infatti, la software house è pronta a portare il proprio talento anche su PlayStation 5. Per l'occasione, i giocatori potranno tornare a guizzare tra i grattacieli di New York grazie a pratiche ragnatele, ma all'interno della tutta da supereroi non troveremo Peter Parker, ma il giovane Miles Morales. Gli utenti che hanno vissuto la precedente avventura di Insomniac hanno già avuto modo di familiarizzare col personaggio, ora pronto a rivestire il ruolo di protagonista assoluto della scena.

Al momento, non sappiamo ancora quale sarà l'esatta data di uscita della produzione, ma il team di sviluppo ha di recente condiviso alcuni interessanti dettagli su Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Si è così appreso, ad esempio, che il gioco sarà ambientato circa un anno dopo le vicende narrate su PlayStation 4. Il setting principale sarà rappresentato dall'area di Harlem, ammantata per l'occasione dalle nevi della stagione invernale.



Per riassumere ogni differenza tra il primo Marvel's Spider-Man e l'esordio di Miles Morales su PS5, la Redazione di Everyeye ha realizzato un pratico video. Come sempre, potete trovarlo in apertura a questa news o sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!