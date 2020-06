Miles Morales vs Peter Parker: le differenze tra i poteri dei due Spider-Man per PS4 e PS5

Negli anni duemila, la Casa delle Idee lancia sul mercato editoriale la linea Marvel Ultimate, tramite la quale offre una sferzata di novità alle storyline di diversi iconici personaggi.

Tra questi non poteva ovviamente mancare Peter Parker, per il quale il destino aveva in servo un oscuro epilogo. Diversi anni dopo il debutto del nuovo universo, casa Marvel decide infatti che è giunta l'ora per l'arrampicamuri di passare il testimone. È dunque il 2011, quando il primo Spider-Man va incontro alla morte per mano di Norman Osborn alias Goblin. Ed è lo stesso anno che Miles Morales, giovane afroamericano di origini portoricane cresciuto a Brooklyn assume su di sé il peso del ruolo di super-eroe di New York.

Il ragazzo, esattamente come Peter Parker, ha acquisito i suoi poteri in seguito al morso di un ragno, appartenente tuttavia ad una specie differente. Di conseguenza, parte delle speciali abilità sviluppate da Miles Morales differiscono da quelle dello Spider-Man originale. Tra queste, troviamo la capacità di mimetizzarsi: decisamente avanzata, quest'ultima rende possibile per il personaggio adottare diversi tipi di strategie negli scontri con i nemici che si trova progressivamente a dover affrontare. Ma non solo: Miles Morales può anche contare su di un'abilità che gli consente di scatenare una scarica elettrica contro l'avversario, in una potete mossa offensiva. A questi, si aggiungono ovviamente le abilità "canoniche", ovvero il poter contare sul Senso di Ragno, che ne acuisce le percezioni sensoriali, ma anche una forza e un'agilità sovrumane, oltre alla capacità di aderire alle superfici.

Inizialmente ostile all'idea di vestire il costume da super-eroe, Morales si convincerà a diventare il nuovo Spider-Man in seguito alla morte di Peter Parker, del quale si sente in parte responsabile: il giovane si chiede infatti se il suo aiuto avrebbe potuto contribuire a salvargli la vita. Dopo il successo nel mercato editoriale e una calorosa accoglienza sul grande schermo in seguito all'esordio nelle sale di Spider-Man Un Nuovo Universo, ora il personaggio creato dal tandem Bendis - Pichelli è pronto ad approdare anche nel mondo dei videogiochi, grazie a Marvel's Spider-Man Miles Morales per PS5.