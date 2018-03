Milestone annuncia MotoGP 18 e la nuova edizione del MotoGP eSport Championship

, uno dei più importanti sviluppatori di videogiochi di racing al mondo, e Dorna Sports annunciano che, è in arrivo il 7 Giugno su PlayStation 4, Xbox One e Windows PC/Steam. Qualche settimana più tardi verrà pubblicato anche su Nintendo Switch.

Il videogioco ufficiale dedicato alla MotoGP tornerà con un’edizione completamente rinnovata per celebrare tutta la passione e l’adrenalina del motondiale più veloce del pianeta. MotoGP18 darà l’opportunità a tutti i videogiocatori di prendere parte in prima persona al campionato, offrendo tutti i contenuti ufficiali della stagione 2018 e nuove caratteristiche di gioco, con l’obiettivo di raggiungere il massimo livello di realismo.

Matteo Pezzotti, Lead Designer in Milestone, afferma: “MotoGP18 sarà un reboot del nostro titolo di punta, con l’obiettivo di offrire a tutti i fan l’esperienza di MotoGP più coinvolgente e realistica di sempre. MotoGP18 è il primo titolo del franchise ad essere sviluppato con Unreal Engine, che segna un passo in avanti in termini di evoluzione tecnologica, garantendo dei grandissimi miglioramenti sull’impatto visivo, effetti di luce decisamente avanzati e fedeli alla realtà e una fisica completamente rilavorata: grazie a una simulazione della fisica realistica, il gioco riproduce fedelmente tutti i tratti distintivi del comportamento delle moto, azzerando il gap tra finzione e realtà. Inoltre, grazie all’introduzione di aiuti di guida e tutorials, anche i giocatori meno esperti potranno sentirsi come dei veri campioni del motondiale. Tutti i dettagli in merito alle nuove features e all’evoluzione tecnologica verranno svelati nei prossimi mesi.”

Pau Serracanta, Managing Director di Dorna Sports S.L, commenta: “Siamo davvero orgogliosi di annunciare il nuovo videogioco dedicato alla MotoGP targato Milestone, MotoGP18, non solo per le incredibili nuove features e progressi portati dal nuovo motore grafico, ma anche perchè questo nuovo capitolo trascinerà i fan in una nuova, eccitante fase del campionato eSport. Fin dal suo debutto nel 2017, il campionato eSport della MotoGP ha dato prova di essere un successo senza precedenti, spianando la strada per un futuro entusiasmante per tutti i fan della MotoGP”

Tra le principali feaure del gioco ci saranno:

La stagione ufficiale 2018 della MotoGP, compresi tutti i piloti, tutte le moto delle classi MotoGP, Moto2, Moto3 e Red Bull MotoGP Rookies Cup e tutti i 19 circuiti ufficiali, incluso il nuovissimo Buriram International Circuit in Thailandia;

Riproduzione fedele di tutti i piloti, delle moto e dei tracciati, grazie all’uso del Drone Scanning system che garantisce una ricostruzione 1:1 di tutti i dettagli dei tracciati, e la tecnologia dello scanning 3D, che permetterà di includere in gioco i volti di tutti i piloti della classe MotoGP;

Nuove features che permetteranno di vivere l’esperienza della MotoGP come mai prima d’ora, come le cut scenes, lo spectator mode e i tutorials interattivi;

AI potenziate, così come la fisica delle moto e il sistema di collisioni che, grazie all’introduzione di aiuti di guida, offriranno un’esperienza di gioco estremamente piacevole e accessibile a tutti;

Nuovo sistema danni scalabile e sistema di gestione delle gomme;

Una nuova modalità carriera, per scalare la classifica partendo dalla Red Bull MotoGP Rookies Cup fino ad arrivare alla classe regina della MotoGP, incluso un innovativo sistema di sviluppo delle moto, ideato per migliorare sensibilmente le performance, e il MotoGP ID per tenere traccia dei propri progressi.

Dopo il successo dello scorso anno, Dorna e Milestone lanceranno il nuovo capitolo del MotoGP eSport Championship offrendo ai fan l’opportunità di vivere l’esperienza del motomondiale in prima persona. Il 2017 ha visto l’entrata della MotoGP nel mondo degli eSport, definendo un nuovo standard in ambito eSport racing, con un campionato che ha coinvolto i migliori videogiocatori da tutto il mondo, che hanno alimentato lo show a partire dalla prima challenge fino alla sfida finale, così come personalità sportive di rilievo. Il primo MotoGP eSport Championship del mondo era composto da 6 challenge che hanno portato all’eccitante sfida finale a Valencia, trasmessa in più di 190 paesi.

Il MotoGP eSport Championship del 2017 ha spianato la strada a questo nuovo torneo che sarà multipiattaforma, consentendo a tutti i giocatori di prendere parte alla competizione sulle loro console PlayStation 4 e Xbox One e anche su Windows PC/Steam, aumentando il livello dell’intera esperienza con ancora più contenuti e competizioni. Tutti i dettagli del nuovo campionato eSport verranno comunicati a breve, nel frattempo tenetevi pronti a gareggiare contro i piloti più veloci del pianeta per il titolo di MotoGP eSport 2018 World Champion!