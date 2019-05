Milestone annuncia MXGP 2019, ecco il primo trailer

Milestone annuncia MXGP 2019, nuovo capitolo dell’appassionante serie dedicata al FIM Motocross World Championship, che sarà disponibile a partire dal 27 agosto su PlayStation 4, Xbox One e Windows PC/Steam.

Per la prima volta nella storia del franchise, MXGP 2019 permetterà di vestire i panni di un pilota professionista dell’attuale stagione di MXGP, per correre nel campionato con tutti i piloti, le moto e i team della stagione 2019. I giocatori potranno partecipare al campionato MX2 o iniziare direttamente con la classe regina della MXGP, scegliendo se unirsi ad uno dei team ufficiali o firmare con uno Sponsor. Finalmente tutti i fan del franchise potranno vivere le emozioni del campionato in contemporanea con i loro campioni preferiti!

La stagione corrente non è però l’unica novità di MXGP 2019; per la prima volta infatti i giocatori avranno a disposizione un Track Editor per creare la pista dei loro sogni con tutti i moduli tipici di una pista di Motocross; sono inoltre disponibili 4 diverse ambientazioni nel quale costruire in proprio circuito, tutte con caratteristiche differenti: bosco, spiaggia, deserto e jungla. Una volta creato il proprio tracciato, potranno poi condividerlo per la community per permettere agli altri giocatori di tentare di battere il loro record.

Per allenarsi e per sfidare i propri amici, in MXGP 2019 torna una delle feature più apprezzate dalla community, il Playground. Ambientato tra le colline della Provenza, sarà liberamente esplorabile dai giocatori. Il Playground è stato completamente riprogettato, ampliato e arricchito di nuove aree e nuove modalità di gioco, che saranno rivelate più avanti nel corso della campagna. Tra le più importanti novità di gameplay del nuovo MXGP 2019 c’è la modalità Waypoint, che permetterà ai giocatori di creare un percorso off-road all’interno del Playground, condividerlo e sfidarsi con tutta la community per guadagnare punti esperienza.

Come da tradizione per il franchise di MXGP, saranno numerose le possibilità di personalizzazione estetica del rider, grazie ai tantissimi accessori ufficiali su licenza presenti in gioco. La moto può essere invece personalizzata sia a livello estetico che meccanico, per correre con il proprio stile e trovare sempre il giusto feeling alla guida.