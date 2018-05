Milestone annuncia RIDE 3 con un trailer, in uscita a novembre

Milestone annuncia che RIDE, la sua IP dedicata a tutti gli appassionati su due ruote sta tornando con il terzo capitolo quest'anno, in arrivo l’8 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC/Steam.

Il franchising RIDE è uno dei più consolidati nel portfolio di Milestone, con una serie di titoli dedicati ai fan di tutte le moto. La serie si è affermata come tributo alla cultura motociclistica, riconosciuta come unica nel suo genere grazie all'offerta estremamente ampia, RIDE 2 è infatti vincitore del Guinness World Record per il “maggior numero di moto in licenza presenti in un videogioco”, offrendo un'esperienza di gioco unica. Pur continuando la tradizione del franchising, RIDE 3 è stato rivisto soprattutto in termini di realismo, personalizzazione e varietà di contenuti inclusi: un mix di elementi che rendono questa terza edizione di RIDE l'enciclopedia motociclistica definitiva, un titolo realistico e adrenalinico dedicato a chi è appassionato di corse.

Queste sono solo alcune delle innovazioni che RIDE 3 porterà ai giocatori, e se ciò non bastasse, le caratteristiche chiave del gioco includeranno anche:

Più di 230 moto DayOne suddivise in 7 categorie, inclusa una nuova

12 piste nuove di zecca, per un totale di 30 piste

Diverse possibilità di personalizzazione, che permetteranno ai giocatori di personalizzare le proprie moto sia dal punto di vista meccanico che estetico

Una modalità carriera completamente rivista basata sui volumi, un'esperienza unica che racconta la storia di una specifica categoria di moto, dei suoi produttori o delle piste iconiche

IA migliorata, una nuova simulazione fisica e un sistema di collisione rivisto

Le opzioni di personalizzazione meccanica includeranno più di 500 parti di moto: i giocatori potranno creare il loro veicolo perfetto decidendo se sfruttare il motore o intervenire su freni e sospensioni, oltre a modificare le trasmissioni o regolare le ruote come preferiscono. La personalizzazione estetica includerà un Livery editor innovativo per una creatività senza limiti e per progettare la livrea dei tuoi sogni, condividendola online. Realismo estremo raggiunto grazie all'introduzione di Unreal Engine 4, utilizzato per la prima volta in un titolo RIDE, che garantisce un ottimo rendering visivo oltre a effetti dettagliati delle particelle e della luce e un livello fotorealistico degli ambienti. Inoltre, con il nuovo motore grafico, il team Milestone è stato in grado di includere le modalità notturne per la prima volta in un titolo di guida. Ultimo ma non meno importante, il Drone Scanning System è stato utilizzato per riprodurre tutti i tracciati fin nei minimi dettagli.

RIDE 3 ha un nucleo completamente nuovo, grazie all’Unreal Engine 4, offrendo così un'esperienza completamente rivista: pur mantenendo l'identità della serie, questo titolo avrà un sacco di nuove caratteristiche ed elementi che faranno sentire al giocatore l'adrenalina, come un vero pilota. L'elenco delle piste è stato aumentato per soddisfare i gusti e le esigenze di tutti: ci saranno piste GP e Supermoto per coloro che vogliono sentirsi dei veri piloti professionisti, Circuiti di campagna e di città per viaggiare nei luoghi più iconici di tutto il mondo, Road Races per correre su circuiti stradali e Drag Races per coloro che amano le gare di accelerazione che si svolgono su binari rettilinei. Il coinvolgimento dei giocatori sarà portato al livello successivo in questo capitolo della serie, soprattutto grazie alle innovative opzioni di personalizzazione che includono un Livery Editor innovativo, per espandere la personalizzazione a uno standard completamente nuovo, in cui i giocatori avranno un unico limite: la loro creatività.