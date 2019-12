Milestone annuncia RIDE 4 e una partnership con Yamaha

Milestone ha svelato l’atteso teaser trailer che conferma lo sviluppo di RIDE 4, l’ultimo capitolo dell’amato franchise dei fan delle due ruote, che uscirà nel 2020, ulteriori dettagli sulle caratteristiche del gioco verranno svelate prossimamente.

RIDE 4 mira ad essere il sandbox definitivo per tutti gli appassionati di moto, con un livello di realismo e di precisione mai visti prima. Fedele all'anima del franchise che i giocatori adorano, RIDE 4 includerà diverse nuove e sorprendenti funzionalità inedite per la serie.

Sin dal suo esordio nel 2015, la serie si è affermata come un omaggio alla cultura della moto, riconosciuta unica nel suo genere grazie alla quantità di veicoli inclusi, ai suoi modelli, all’alta fedeltà e al brivido che offre l’esperienza di gioco. Il franchise RIDE conta oltre 1,5 milioni di giocatori che condividono la stessa passione per le corse motociclistiche; una community appassionata che può essere facilmente descritta con pochi numeri: 52 milioni di moto acquistate per correre più di 238 milioni di competizioni, coprendo più di 233 miliardi di chilometri ed oltre 780 viaggi.

Milestone collabora con Yamaha Motor Europe

Oggi Milestone annuncia anche una collaborazione speciale con Yamaha Motor, un tributo alla passione digitale e reale per le due ruote. Maggiori dettagli su questa nuova partnership, che prevede emozionanti attività digitali e in-store per le loro community, saranno svelate presto.