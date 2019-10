Milestone annuncia ufficialmente Monster Energy Supercross 3: ecco il primo video gameplay

Nel corso di un evento organizzato a Las Vegas, gli autori italiani di Milestone hanno presentato ufficialmente il progetto di Monster Energy Supercross 3, il nuovo capitolo per PC, console casalinghe e Google Stadia della serie racing dedicata al campionato AMA Supercross.

Con Supercross 3, le fucine digitali di Milestone promettono di sfornare un titolo ricchissimo di novità e di contenuti. L'impegno profuso dagli sviluppatori italiani si manifesterà in una Carriera che ci permetterà di entrare a far parte di uno dei team ufficiali dell'attuale stagione del campionato mondiale di Supercross, con la possibilità di correre in cooperativa con i nostri amici e di provare una modalità multiplayer potenziata dai server dedicati.

Per quanto concerne le innovazioni ludiche, Milestone ci ricorda che sarà possibile creare i nostri tornei mediante la modalità Race Director. Supercross 3 vanterà anche un nuovo motore per la gestione della fisica, delle animazioni inedite, dei modelli poligonali più accurati, degli scenari più ricchi di dettagli, un editor di tracciati e, dulcis in fundo, un Creatore di Piloti che ci permetterà di creare il nostro alter-ego maschile o femminile.

Il lancio di Monster Energy Supercross 3 è previsto per il 4 febbraio del prossimo anno su PC, Google Stadia, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Prima di lasciarvi alle immagini e al video di annuncio, consigliamo a tutti gli appassionati di giochi di guida simulativi di leggere la nostra recensione di Monster Energy Supercross 2.