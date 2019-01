Milestone pubblica il nuovo trailer di Monster Energy Supercross 2

Per festeggiare la partenza del Monster Energy AMA Supercross Championship, Milestone ha pubblicato l’adrenalinico Championship Trailer di Monster Energy Supercross The Official Videogame 2.

Oltre al nuovo video di gameplay, Milestone annuncia anche l’apertura dei pre-order digitali e i bonus in game; tutti i giocatori che effettueranno il pre-order del gioco riceveranno l’Outfit Starting Pack, che include due completi ufficiali Thor con tuta, casco, occhiali e stivali.

Disponibile l’8 febbraio 2019 per PlayStation 4, Xbox One, Windows PC/Steam e Nintendo Switch, Monster Energy Supercross The Official Videogame 2 permette ai giocatori di mettersi nei panni di un Campione di Supercross e immergersi nell’eccitante vita di un atleta professionista nel campionato motociclistico off-road più competitivo di sempre. Il nuovo titolo mette i giocatori al centro del gioco con una career mode rinnovata, un track editor migliorato, compound di allenamento aggiuntivi e giocabilità migliorata.