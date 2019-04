Un milionario cerca 100 persone per organizzare una Battle Royale sulla sua isola privata

Potrebbe sembrare uno scherzo ma invece è tutto vero: un milionario (anonimo) ha pubblicato un annuncio su HushHush (eCommerce dedicato al mondo del lusso) per cercare 100 persone da trasportare sulla sua isola privata, con l'obiettivo di dare vita ad un vero e proprio Battle Royale dal vvivo.

I 100 partecipanti saranno pagati 45.000 sterline per sei settimane di lavoro (1.500 sterline al giorno), con 12 ore dedicate all'allenamento ed alla Battle Royale vera e propria e le altre dodici di riposo nel camping allestito per l'occasione. La posizione dell'isola non è nota, ai partecipanti verrà fornito tutto l'occorrente per operare in totale sicurezza come tute mimetiche, protezioni e armi Soft Air di vario tipo. Per il vincitore, in palio un montepremi di ben 100.000 sterline! L'obiettivo è quello di trovare ispirazione per dare vita ad un nuovo Battle Royale dal vivo, reclutando un Game Maker esperto nella creazione di grandi eventi e campi da gioco, per ricreare uno scenario il più realistico e coerente possibile con l'immaginario dei Battle Royale.

Siete interessati? Su HushHush è presente un modulo da compilare (riservato a Game Maker e creativi), tra tutte le adesioni giunte entro il 22 aprile verranno estratti i 100 fortunati vincitori che prenderanno parte alla Battle Royale della durata di sei settimane, con un compenso assolutamente invidiabile...

Il misterioso milionario riuscirà a concretizzare la sua (apparentemente bizzarra) idea? Lo scopriremo nello prossime settimane, fateci sapere se avete inviato la vostra candidatura!