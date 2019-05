Sono più di un milione i fan degli eSports in Italia

Sono arrivati degli interessanti numeri dall'AESVI, l'Associazione che rappresenta l'industria videoludica italiana, che a Milano ha presentato un rapporto sugli eSports nel nostro Paese, rivelando che gli appassionati dei videogame competitivi professionistici sono sempre di più.

Stando al rapporto presentato, circa 350.000 persone seguono quotidianamente gli eventi eSports, e questo numero sale fino a un milione e duecentomila persone quando si prendono in considerazione anche quelli che seguono gli eSports più volte a settimana.

Un dato che conferma un interesse sempre crescente degli italiani nei confronti di quella che sta diventando a tutti gli effetti una nuova forma di intrattenimento. D'altronde che il fenomeno sia in via di espansione è piuttosto facile da capire, considerando quanti numeri possa generare un titolo come Fortnite, che con la Coppa del Mondo di Fortnite farà sicuramente registrare ascolti da capogiro, o a quanti campioni degli sport veri e propri stiano investendo nel mondo degli eSports.

Fernando Alonso ha fondato un'organizzazione eSport proprio un paio di mesi fa, ed è solo l'ultimo in ordine di tempo ad aver speso risorse in questo modo. Che ne pensate di questa situazione? Anche voi siete degli appassionati di eSport? Siete contenti dell'attenzione sempre più crescente nei confronti del mondo dei giochi competitivi professionistici?