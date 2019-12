Oltre un milione di visualizzazioni per il trailer di GodFall, primo gioco per PS5

E' stata decisamente positiva l'accoglienza riservata a GodFall, primo gioco per PlayStation 5 annunciato durante i The Game Awards del 13 dicembre. Il trailer di debutto su YouTube ha registrato buoni numeri per quanto riguarda le visualizzazioni e il like ricevuti.

Nel momento in cui scriviamo il trailer di GodFall pubblicato sul canale ufficiale PlayStation ha raggiunto quota 1.281.967 visualizzazioni, i "Mi Piace" sono 28.000 mentre i "Non Mi Piace" sono 1,720. GodFall è sviluppato da Counterplay e pubblicato da Gearbox Software, secondo alcune teorie il gioco potrebbe appartenere ad una serie già nota, gli sviluppatori non si sono sbilanciati su questo aspetto limitandosi a dichiarare che maggiori dettagli sul progetto verranno diffusi la prossima primavera.

GodFall uscirà al lancio di PlayStation 5 durante l'autunno 2020, il gioco non è però esclusiva assoluta per la console Sony in quanto arriverà (non è chiaro se in contemporanea oppure no) anche su PC via Epic Games Store, non ci sono invece piani per un'eventuale lancio su Xbox Series X, rendendo di fatto GodFall esclusiva console PS5. Interessante notare come questo sia di fatto il primo showcase pubblico delle potenzialità della nuova PlayStation, fattore che ha sicuramente contribuito a creare un notevole hype intorno a questo titolo, uno dei più attesi dei prossimi dodici mesi.