Le mille avventure di Pokemon Scarlatto e Violetto nel nuovo video gameplay

Dopo aver esplorato l'open world di Pokemon Scarlatto e Violetto, torniamo con piacere nella regione di Paldea per ammirare il nuovo video confezionato da Game Freak per immergerci nelle atmosfere fantasy della nuova avventura in procinto di approdare in esclusiva su Nintendo Switch.

A partire dal 19 novembre, tutti gli Allenatori e le Allenatrici che si addentreranno nelle aree selvagge di Paldea potranno affrontare i Pokemon più potenti della regione e condividere questa esperienza insieme agli altri appassionati della serie.

Il nuovo trailer propostoci dagli sviluppatori giapponesi ci aiuta a immedesimarci nei personaggi di Pokemon Scarlatto e Violetto, dandoci inoltre modo di approfondire la conoscenza dei tanti PNG che si alterneranno per offrirci missioni, compiti 'secondari' e indizi per arricchire il nostro Pokedex.

Senza nulla togliere alle attività da svolgere interagendo con i personaggi che popolano gli hub dei Centri Pokemon, il cuore pulsante dell'esperienza da vivere nella nuova avventura di Pokemon sarà rappresentato dalle battaglie che si svolgeranno nella cornice dei diversi biomi di Paldea.

Prima di lasciarvi al filmato che campeggia a inizio articolo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere uno speciale su Pokemon Scarlatto e Violetto tra Paldea e i nuovi Leggendari.