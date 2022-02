Mina The Hollower è il nuovo gioco in stile 8-bit degli autori di Shovel Knight

Yacht Club Games ha annunciato Mina The Hollower, un nuovo action adventure in stile 8-bit con una estetica ispirata alle produzioni per Game Boy Color, in fase di sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

La campagna Kickstarter di Mina The Hollower è già stata completamente finanziata, lo studio ha raccolto 277.000 dollari a fronte di 276.000 richiesti e mancano ancora 29 giorni al termine della raccolta fondi. Mina The Hollower è "una lettera d'amore ai giochi portatili della nostra infanzia", tra le caratteristiche chiave gli sviluppatori citano una grafica 8-bit in stile Game Boy Color, un gameplay semplice da capire ed estremamente gratificante, una colonna sonora chiptune in stile giochi MSX, atmosfere gotiche e dallo stile oscuro.

Il gioco non ha ancora una data di uscita, vi segnaliamo inoltre che Yacht Club Games ha annunciato anche alcune novità legate a Shovel Knight tra cui un nuovo update e tre pacchetti di contenuti per Shovel Knight Pocket Dungeon e lo stage Grub Pit per Shovel Knight Dig, quest'ultimo gioco è molto vicino a raggiungere le fasi finali dello sviluppo, la speranza è quello di poterci giocare nel corso del 2022 dopo il primo annuncio risalente al PAX del 2019.