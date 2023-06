La minaccia oscura di Lilith fa ritorno in un cosplay di Diablo 4

Oltre un decennio d'attesa ha finalmente portato all'uscita di Diablo 4, nuovo episodio che ha conquistato il favore del pubblico traendo ispirazione dai capitoli più fortunati della saga di hack 'n' slash firmata Activision Blizzard. La minaccia di Lilith avanza in una tetra interpretazione condivisa dalla cosplayer Noise Dust and Scratch.

Diablo 4 è vittima di review bombing, ma nonostante ciò spezza il dominio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nelle classifiche e si conferma come uno dei capitoli più riusciti facendo ritorno alle origini che hanno decretato il successo della serie action RPG. Questo nuovo episodio si distanzia infatti dal suo predecessore uscito nel 2012 per fare ritorno al dark fantasy tetro e brutale della seconda iterazione della saga.

In Diablo 4 l'influenza tentatrice di Lilith è tornata a corrompere l'umanità, assottigliando il confine tra bene e male. Il conflitto tra la Figlia dell'Oscurità, Inarius e i demoni dell'inferno porterà non solo il giocatore a dovrsi confrontare con lo splatter più crudo, ma anche a esplorare una Sanctuarium ormai seviziata dagli scontri in cui non esiste più speranza.

Principale antagonista della storia è dunque Lilith, la figlia di Mephisto che con Inarius creò i Nephalem. A rendere omaggio alla regina dei Succubi ci pensa questo cosplay di Lilith da Diablo 4 in cui vediamo l'essere infernale nella sua più oscura, distorta e affascinante brutalità.