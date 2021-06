Minecraft 1.17 Caves & Cliffs Parte 1 disponibile per il download

E' disponibile da qualche ora il nuovo aggiornamento di Minecraft: il gioco di Mojang si aggiorna alla versione 1.17 con il lancio dell'update Caves & Cliffs Parte 1, ora scaricabile su PC, piattaforme mobile iOS (iPhone/iPad) e Android e tutte le console tra cui PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Descritto dagli sviluppatori come il più grande aggiornamento di Minecraft dai tempi di Minecraft 1.0, questo update introduce nuove creature come i pesce Axaloti, le capre ed i calamari luminosi, oltre a nuovi blocchi come il rame. Non sono invece presenti nuovi biomi o altre caratteristiche per la generazione del mondo che faranno la loro comparsa nella Parte 2.

Caves & Cliffs vuole stravolgere la natura di Minecraft grazie al nuovo motore a generazione procedurale che permetterà di plasmare montagne e caverne in modi sempre diversi e ancora più originali. La seconda parte di Caves & Cliffs è ancora priva di una data di uscita ma Mojang spera di riuscire a pubblicare l'aggiornamento entro la fine dell'anno.

Minecraft ha 140 milioni di giocatori attivi al mese, una community attivissima e sempre attenta nel fornire preziosi feedback al team di sviluppo, Mojang lavora a stretto contatto con i giocatori per plasmare i nuovi contenuti di Minecraft.