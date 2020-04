Minecraft 1.17: speculazioni e rumors sul prossimo aggiornamento

Mentre gli appassionati di Minecraft festeggiano l'arrivo della nuova mappa gratis che sfida l'inverno, cresce l'attesa per l'uscita del Nether Update, un aggiornamento che promette di arricchire l'esperienza endgame del kolossal sandbox firmato da Mojang.

La già enorme offerta contenutistica del capolavoro brickettoso sviluppato originariamente da Markus "Notch" Persson, e acquisito da Microsoft nel 2014 per 2,5 miliardi di dollari, promette di ampliarsi ulteriormente con gli aggiornamenti come quello che porterà Minecraft alla versione 1.17.

A dispetto delle difficoltà legate allo Smart Working e al distanziamento sociale causato dall'emergenza Coronavirus, le prossime espansioni gratuite di Minecraft non dovrebbero subire degli slittamenti e dei tagli di qualsivoglia natura.

Molte delle sorprese che ci attendono in Minecraft nel 2020, d'altronde, sono già state preannunciate da Mojang con il reveal del gigantesco Nether Update. L'aggiornamento in questione introdurrà due diverse categorie di Mob (i mostri Piglin Beast e i cavalieri Piglin) e tre biomi inediti per l'oscura dimensione parallela del Nether (Soulsand Valley, Netherwart Forest Blue e Netherwart Forest Red).

Di particolare interesse saranno poi le aggiunte basate sui Blocchi Target, sulla logica ingame legata all'utilizzo della polvere di Redstone e, soprattutto, sulla Netherite, un materiale estremamente raro che sarà recuperabile solo nel Nether e che, con l'ausilio di un tavolo per incantare gli equipaggiamenti, darà modo ai giocatori di potenziare armi, armature e strumenti creati con il Diamante.



Minecraft è attualmente fermo all'ultimo aggiornamento 1.16 del 23 marzo 2020, in attesa della patch 1.17 proprio quest'oggi Mojang ha pubblicato una nuova mappa di Minecraft per dare il benvenuto alla stagione primaverile e festeggiare la Pasqua.