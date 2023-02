Minecraft 1.20 a tutta Archeologia! Mojang descrive le novità in arrivo

Dopo aver mostrato il gameplay di Minecraft Legends nella cornice mediatica del primo Xbox Developer Direct, gli studi Mojang descrivono le attività di Archeologia, una delle tante novità promesse dalla sussidiaria di Microsoft con la versione 1.20 di Minecraft.

Il nuove meccaniche di gameplay implementate da Mojang consentiranno a tutti gli esploratori della dimensione free roaming di Minecraft di trasformarsi in archeologi. Il nuovo aggiornamento di Minecraft introdurrà infatti dei siti di scavo dove poter 'scoprire i misteri sepolti tra i blocchi'.

La versione in anteprima del nuovo sistema archeologico di Minecraft sarà disponibile a partire da mercoledì 15 febbraio nelle edizioni Java e Bedrock del 'kolossal squadrettato' di Microsoft, per poi essere lanciato ufficialmente con l'Update 1.20 atteso più avanti nel 2023.

Per completare le nuove attività dell'Update 1.20 di Minecraft servirà munirsi dell'apposito pennello speciale per l'archeologia: utilizzando il pennello sarà possibile rimuovere delicatamente i detriti nei siti di scavo e riportare alla luce frammenti di ceramica, ossa, strumenti e uova fossilizzate. Basterà quindi seguire gli appositi schemi per ricomporre gli oggetti e i reperti dissepolti, per poi collocarli liberamente nello scenario per abbellire la propria casa o, perché no, per realizzare dei veri e propri musei.